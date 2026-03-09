チン首相、ディエンビエン省人民委員会と会合行う

首相は、ディエンビエン省が今後取り組むべき一貫した目標として「迅速かつ持続可能な発展」を強調し、当面は10％以上の経済成長率を達成するよう求めました。また、第14回党大会の決議や政治局による地域発展に関する結論、さらに2026年〜2031年任期の省党委員会大会決議を徹底し、具体化するよう指示しました。

経済分野について、首相は主要な産業の発展に集中するよう求めました。具体的には、水力発電所の効率的な運用に加え、加工業や再生可能エネルギーの推進、コーヒーやマカダミアなどの主力作物の育成を中心に、付加価値を高めた持続可能な農業への転換が挙げられました。また、観光業を基幹産業へと成長させ、観光客の誘致を強化することも強調されました。さらに、2026年初頭からの公共投資の実行加速、特に国家的な重要プロジェクトの推進により、新たな発展の形を創出し、投資を呼び込む原動力とするよう促しました。

政治体制については、清潔で強力な党の建設を継続し、指導能力と戦闘力を高めるよう指示しました。あわせて、第16期国会議員および各級人民評議会議員選挙を、法の規定に基づき、透明かつ公正に実施し、成功させるよう求めました。

最後に、首相はディエンビエン省への期待を込めて、次のような指針を述べました。

「不滅のディエンビエンフー、歴史に刻まれる誇り。豊かな文化、価値を高める農業。産業はさらなる高みへ、観光は花開く。インフラが道を切り開き、科学が先駆者となる。貧困から速やかに脱却し、豊かな省、幸せな民へ。」

