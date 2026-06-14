チャン・トー・ガーさんの枯葉剤訴訟、フランスで新たな法的機会

現地時間11日、チャン・トー・ガーさんがアメリカの化学企業を相手取って起こしている民事訴訟で、注目すべき新たな動きがありました。フランスの検察当局を代表する弁護士が、企業の司法免責を理由にチャン・トー・ガーさんの訴えを退けたパリ控訴裁判所の判決を破棄するよう勧告したのです。

この動きは、法的状況を変え、訴訟の本案審理への道を開く可能性がある重要な一歩と受け止められています。

フランス上院での記者会見で、チャン・トー・ガーさん（中央）は最後まで訴訟を続ける意向を表明（写真：VOV）

転機となり得る判断を前に、チャン・トー・ガーさんは、次のように語りました。

「最高裁での審理に臨んだ主任弁護士は、私に勝てるかもしれないという希望を与えてくれました。もし勝つことができれば、それは世界に新たな法的先例をつくることになります。どれほど強く、どれほど豊かな国であっても、罪を犯したなら裁かれなければならないという先例です。今日の私の気持ちを、もう一度申し上げます。私はこれまで何年もの間、この闘いに人生を捧げてきました。ですから、これからも歩み続ける覚悟があります」

フランス上院で開かれた記者会見に出席したフランス共産党のミシェル・グレオーム上院議員は、チャン・トー・ガーさんと枯葉剤被害者を全面的に支持する立場を表明しました。

「戦争で使われた有害な化学製品による世界中の被害者を支援するため、ここに出席できることを大変光栄に思います。チャン・トー・ガーさんのケースについて、私は、フランスにはこれらの被害者を認めるうえで果たすべき役割があると考えています。彼女自身、そして彼女の子どもや孫も影響を受けています。フランスは彼らを守り、後押しし、支援しなければなりません。私たちの党の立場は全面的な支持です。私たちは最後まで進みたいと考えています。大手多国籍企業が有罪とされ、賠償し、代償を払い、人々に対して犯した過ちを認めることを望んでいます」

フランス破毀院での上告審は、6月16日に開かれる予定です。これはチャン・トー・ガーさん個人に関わる判断であるだけでなく、パリが国際正義に新たな一ページを刻む機会でもあります。軍に供給した製品の危険性について、多国籍企業の責任を問う道を開く可能性があります。

[VOVWORLD]