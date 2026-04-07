チャン・タイン・マン氏再選　各国議会指導者が祝意　

ラオスの国会議長であるセーソムポーン・ポムウィハーン氏は祝書の中で、チャン・タイン・マン氏およびベトナム国会との緊密な協力を今後も継続し、両国の特別な友好関係と包括的な協力関係を一層強化していきたいとしています。また、両国の国会間の関係がさらに発展し、実質的な成果につながることへの期待を示しました。

中国の全国人民代表大会常務委員会委員長の趙楽際氏は、両党・両国の最高指導部が共有する重要な認識に基づき、立法機関間の協力を強化するとともに、それぞれの国の社会主義法制度の整備を進め、戦略的意義を持つ「ベトナム・中国運命共同体」の構築を推進していく考えを示しました。

カンボジア上院議長のフン・セン氏は、チャン・タイン・マン氏の再選に祝意を示したうえで、両国国民の利益のため、議会間協力を一層促進し、地域と世界の平和や安定、繁栄に貢献していきたいとしています。

また、カンボジア国民議会議長のクオン・スダリー氏も祝書の中で、両国の良好な隣国関係や伝統的友好関係、包括的で持続的な協力関係をさらに発展させていきたいとの考えを示しました。

[VOVWORLD]