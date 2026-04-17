チャン・タイン・マン国会議長　議会外交の強化と対話の推進、信頼構築を呼びかけ

演説でマン議長は、今年のIPUのテーマについて、時宜を得ていると同時に各国にとって喫緊の課題を示すものだと評価しました。そのうえで、ベトナムは現在、自信と自立の精神のもと新たな発展段階に踏み出しており、2030年までに近代的な工業を有する上位中所得国、2045年までに高所得の先進国となることを目指していると明らかにしました。

また、独立・自主、自立、平和、友好、協力、発展を柱とする対外方針のもと、地域や国際社会の課題解決に今後も積極的かつ責任ある形で関わっていく考えを示しました。

マン議長 総会で発言

共通の課題を乗り越えるため、マン議長はIPUおよび加盟議会に対し、国際協力と連帯の強化、法の支配の徹底、そして平和と発展に向けた各国の取り組みへの支援を呼びかけました。

（テープ）

「議会外交を強化し、対話を一層進め、各国民の間の信頼と友好を築くことが重要です。また、紛争の根本原因の予防と解決に取り組み、国際法と国連憲章の基本原則を尊重しなければなりません。そのうえで、関係当事者に対し、停戦の厳格な履行と和平交渉の継続、持続可能で妥当な解決策の模索を強く求めます。さらに、議会は法的枠組みの整備や国際的な約束の国内法への反映、とりわけ平和・安全保障、持続可能な開発、気候変動への対応、大量破壊兵器の不拡散に関する取り組みで先導的な役割を果たし、その履行を監督していく必要があります」

最後にマン議長は、連帯と分かち合い、協力の精神によって各国が共に困難を乗り越え、次の世代のためにより明るい未来を築くことができるとの考えを示しました。

[VOVWORLD]