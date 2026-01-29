Báo Ảnh Việt Nam

ニュース

ダナン市 党創立記念と2026年のテトを祝う行事

ベトナム共産党創立96周年（1930年2月3日～2026年2月3日）と、2026年の旧正月テトを迎えるのにあわせて、中部ダナン市では、市民向けにさまざまな文化・芸術イベントが行われます。

主な行事としては、2月16日夜にドラゴンブリッジ東岸公園で開かれる「春を迎える芸術プログラム」や、2月15日から18日にかけて世界遺産ミーソン遺跡で行われる「春に古代塔の里を訪ね」をテーマにした歌舞公演などが予定されています。

また、2月6日から10日まで、ダナンの観光ビーチでは、伝統的なテト文化を体験できるイベント「愛の春2026」が行われるほか、都市の魅力を発信する絵画展「ダナン•春」も開催されます。
この時期、ホイアン旧市街でも多彩な催しが行われます。

元宵節祭りで賑わうホイアンの街並み　　写真：組織委員会

旧暦12月中旬から旧正月明けまで続く「テト祭り」では、文化・芸術イベントや信仰行事が展開されます。さらに、2月9日から16日までの「春の花祭り」、2月9日から13日までの「ホイアンの昔のテト空間」展示も行われます。
大みそかの夜には、旧市街で、歌と踊りを披露する芸人や伝統音楽の楽団による行列が繰り出し、市民や観光客に新年の祝福を届けます。
ダナン市文化・スポーツ・観光局のタン・バン・ブオン副局長は、次のように述べました。
（テープ）VUONG
「新年を迎える芸術プログラムを通じて、楽しみと憩いの場を創出し、観光客を呼び込み、滞在中の体験価値を高めたいと考えています。新しい年を新たな価値とともにスタートさせ、2026年もダナン市の観光成長を維持していきたいです」

(VOVWORLD)

