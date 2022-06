25日、中部港湾都市ダナン市の観光局や、観光不動産開発に携わる企業「サングループ」社、関連機関・部門の共催により、「Take me to the Sun」をテーマとしたストリートカーニバルフェスの開幕式が行われました。これは、同市の「エンジョイ・ダナン・サマーフェスティバル2022」という観光刺激策の一環として実施されるものです。



イベントで、ロシアや、ウクライナ、ベラルーシ、ウズベキスタン、コロンビア、ブラジル、アルゼンチン、キューバなど国内外のアーティストおよそ160人が参加し、イルミネーションなどで華やかに装飾されたフロート車10台でパフォーマンスを行いました。

なお、7月24日まで続くこのイベントは毎週の土・日19時30分から21時まで行われるとしています。

ソース:VOV