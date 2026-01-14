ダナン国際金融センター、国際専門家から高い期待

ダナン市に置かれたベトナム国際金融センター（IFCダナン）が正式に発足し、その独自の優位性から国際専門家で高い評価を受けています。

国際専門家は、IFCダナンが持続可能な発展を遂げることで、地域および世界の金融地図におけるベトナムの地位向上に寄与し、ダナン市に新たな発展の原動力を生み出すと確信しています。

シンガポールのマカラ・キャピタル・パートナーズ（Makara Capital Partners）社のアリ・イジャズ・アマド会長兼最高経営責任者は、「IFCダナンがダナン自由貿易港と一体化し、理想的な生活・就労環境を備えていることは、多くの投資家を惹きつける重要な要素となる。これが次の段階におけるダナン市の画期的な発展の原動力になるだろう」と認定しています。同社はダナン市行政当局およびIFCダナン執行機関と緊密に連携し、同市の投資誘致における優先目標に合致した、近代的で国際水準を満たす効率的な国際金融センターの構築に引き続きコミットしていく姿勢を示しています。

Makara Capital Partners社のアリ・イジャズ・アマド会長兼最高経営責任者(写真:Quốc Dũng/ TTXVN)

一方、ダナン国際金融センター会員委員会のオスカー・ンジュグナ委員長は、同センターの将来的な発展の可能性と大きな機会を見込み、参画を決めたと述べました。同委員長によりますと、ベトナムは急速な発展を遂げている国であり、科学技術の強力なイノベーションやフィンテック、グリーンファイナンスといった分野で知られています。IFCダナンは、世界トップレベルの専門家が居住し、働くことを望む場所になり、フィンテックやグリーンファイナンス、イノベーション分野における多くの優秀な人材を確保できる機会になるとのことです。

また、ダナン市とホーチミン市が互いの強みを補完し合うことで、ベトナムの金融センター構想というビジョンの実現に向け、共に前進していくことへの期待を表明しました。

