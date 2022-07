9日午後、中部港湾都市ダナン市内のアジアパークで、同市観光局と観光不動産開発に携わる企業「サングループ」社、関連機関・部門の共催により、「Take me to the Sun」という音楽祭が行われました。これは、「エンジョイ・ダナン・サマーフェスティバル2022」という観光刺激策の一環として実施されるものです。

開幕式で、ダナン市人民委員会のホー・キ・ミン副委員長は、「6月11日から8月15日まで開催されるこのサマーフェスティバルは地方レベルの文化・観光活動であり、国内外の観光客を対象に新しい観光商品を開発することを目指す」と述べるとともに、観光客に対し、「フェスティバルや、音楽、黄色い日差しと青い海、独特な食文化を楽しむよう」というメッセージを伝えました。

この音楽祭を通じて、来場者が「ダナン市は訪れるべき場所であり、住む価値のある都市である」と実感することが期待されています。

音楽祭が終わった直後、約15分間の花火打ち上げイベントが行われました。

ソース:VOV