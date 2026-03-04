ダクラク省、IUU対策を強化

2月28日現在、ダクラク省では2,575隻の漁船が国家漁業データベースに登録されており、このうち2,555隻が有効な漁業許可証を保有しています。全長15メートル以上の漁船は684隻で、いずれも許可証は有効です。

会見の様子

同省は、漁船の管理、操業の監視と管理、漁獲物の原産地の追跡、法令の執行と違反への対応、さらに操業をやめる船主への職業転換支援という5つの重点項目を着実に進めています。その結果、対象となる漁船のVMS、いわゆる船舶監視システムの設置率は100％に達し、港への出入りもすべて管理されています。

ダクラク省党委員会副委員長で人民委員会委員長のタ・アイン・トゥアン氏は、3月13日に欧州委員会の査察団がIUU対策の最終確認を行う予定であることから、省として総力を挙げてイエローカードの解除を目指し、水産業の持続的な発展につなげたいと述べました。

（テープ）

「農業部門だけでなく、監察や司法、国境警備隊、警察など、関係機関と各地方が人員を集中させる必要があります。万全の準備を行い、イエローカードの解除に向けて強い決意で取り組まなければなりません。これは単にイエローカードの問題にとどまらず、政治的な責任であり、水産業の発展方針に沿った私たちの決意でもあります」

(VOVWORLD)