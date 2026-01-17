ソンラ省の住民、第14回党大会に期待寄せる

党の指導の下、近年、多くの重要な方針や政策が着実に実行に移され、山岳地帯や遠隔地、国境地域を含むソンラ省各地で、目に見える変化が生まれてきました。こうした具体的な成果を通じて、党に対する住民の信頼は一層強まっています。

第14回党大会を前に、住民は、少数民族地域の実情に即した、戦略的かつ長期的な方針や解決策が打ち出されること、とりわけ持続可能な貧困削減と結びついた経済発展が進められることに期待を寄せています。住民からは、次のような声が聞かれました。

（テープ）

「私たちは、第14回党大会が引き続き戦略的方針や政策を打ち出し、新たな段階における持続可能な社会・経済発展の力強い原動力となることを期待しています。農業への継続的な関心に加え、農業生産を商品化へと導く実効性のある支援策を望んでいます。また、国境貿易の発展など、国境地域にふさわしい社会・経済発展のための制度や政策が引き続き整えられることを期待しています」

「私たちは、大会が志と見識、胆力と知性を兼ね備えた幹部を選び、国を民族の飛躍の時代へと導いてくれることを願っています。とりわけ、山間部や遠隔地、特に困難な条件にある地域の人々の生活水準の向上に、今後も力を注いでほしいと考えています」

