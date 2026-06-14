ソイシム、世界の美しいビーチに選ばれたベトナム唯一の代表

今年のガイドは22か国にまたがり、ベトナムの1か所を含む27のビーチが新たに選ばれました。選定は、景観の美しさ、ビーチ文化、自然とのつながりに基づいて行われたものです。このガイドは、世界で最も美しいビーチを紹介するだけでなく、その目的地を形づくる自然生態系にも光を当てています。

ハロン湾のソイシム・ビーチ（写真：Nguyễn Hùng/laodong.vn）

ソイシム島は面積およそ8.7ヘクタールで、ハロン湾内に位置し、ハロン市のトゥアンチャウ国際旅客港からおよそ12キロ離れています。島へ向かうには、通常、船でおよそ90分かかります。

ハロン湾・イエントゥー世界遺産管理委員会によりますと、現在、島はインフラ整備と改修のため一時的に観光客の受け入れを停止しています。今年中に海水浴場を再開し、観光や休養を楽しむ旅行者の需要に応える予定です。

ソイシムの大きな魅力は、比較的手つかずの生態系が残されていることです。島には、ハロン湾固有の植物を多く含む原生林があり、特に、自然に育った古いシムの木の群落が見られます。毎年5月ごろになると、シムの花が丘の斜面を紫色に染め、独特の風景を生み出します。これが島の名前の由来にもなっています。

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