スロバキア首相、ベトナム公式訪問を終える

14日未明、スロバキアのロベルト・フィツォ首相はハノイを出発し、ベトナムのレ・ミン・フン首相の招きで4月12日から14日まで行われたベトナム公式訪問を終えました。

2026年4月13日午前、スロバキアのロベルト・フィツォ首相、両国記者会見で発言（写真：VGP）

訪問中、フィツォ首相はホー・チ・ミン廟を訪れて献花し、ハノイのバクソン通りにある英雄烈士記念碑にも花輪をささげました。また、トー・ラム書記長・国家主席はフィツォ首相と会見し、両首脳はベトナム・スロバキア友好コンサートにも出席しました。

レ・ミン・フン首相はフィツォ首相を迎えて会談を行い、両首相は、両国の各省庁、機関、地方間で交わされた6件の協力文書の交換に立ち会いました。さらに、この機会に両首相は、ベトナムとスロバキアの関係を戦略的パートナーシップに格上げする共同声明を発表しました。

一連の会談で双方は、経済・貿易、科学技術、国防・安全保障、産業、再生可能エネルギー、観光、ハイテク農業、人工知能などの重点分野において、合意内容を速やかに実施するため緊密に連携していくことで一致しました。

また、国際法の順守や国連憲章および国際関係の基本原則の尊重の重要性を改めて確認するとともに、対話と協力、相互尊重に基づく平和的手段による紛争解決を促進していくことで一致しました。