スリランカ国会副議長「2026年の選挙はベトナムのガバナンス能力と政治的成熟を示すもの」

サリ副議長はその中で、今回の選挙に向けた準備作業が非常に計画的かつ緊密な連携のもとで進められていると高く評価しました。特にデジタル時代のなか、ベトナムが新たな選挙運動の手法を導入し、オンラインプラットフォームの活用によって有権者と候補者の対話がよりスムーズになっている点に注目しています。こうした取り組みは、選挙の円滑かつ効率的な実施を確実にし、ベトナムのガバナンスと政治的成熟を象徴するものになると述べています。

サリ副議長 写真：Phan Tùng/VOV

また、サリ氏は「過去数十年にわたり、ベトナムはアジアで最も注目すべき成功を収めた国の一つとして台頭してきた」と強調しました。これらの成果は、国家発展と社会進出に対するベトナムの指導部と国民の強い決意を反映したものであるとしています。そのうえで、今回の選挙はこれまでの歩みをさらに盤石なものにし、将来のさらなる発展に向けた重要な一歩になるとの見方を示しました。

最後に、安定し先見性のある立法プロセスは、国家の発展のみならず、地域の安定や建設的な国際協力の強化にも寄与するものであるとし、サリ氏は選挙の成功とベトナムのさらなる発展に強い期待を寄せました。

(VOVWORLD)