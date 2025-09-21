スアン国家副主席 西北部の精華フェスティバル2025の開幕式に出席

式典で演説したヴォー・ティ・アイン・スアン国家副主席は、このフェスティバルは観光開発における連携・協力をさらに推進する重要な節目であり、地域の観光資源や潜在力の活用、観光産業の発展につながると強調しました。さらに、この催しは観光客にとって自然の美しさや各民族の文化を体験し、祖国への愛情と民族の誇りを育む機会でもあると語りました。

（テープ）

「中央の各省庁が引き続き支援し、西北部各省とホーチミン市が観光を迅速かつ持続的に発展させるよう好ましい条件を提示することを提案します。国内外の企業が積極的に調査・研究し、適切な規模の投資プロジェクトの展開により、西北部観光の発展を地域の潜在力と優位性にふさわしいものにしていく必要があります」

今回のフェスティバルは、19日から21日までの3日間にわたり開催されます。主な活動には「西北部の精華」をテーマとしたストリートフェスティバル、西北部とホーチミン市の観光促進・宣伝・開発会議、西北部料理フェスティバル、「西北部の色彩」をテーマにした観光写真展、西北部拡大地域・ホーチミン市・その他の地方の特色ある観光地の展示など、多彩なイベントが予定されています。

(VOVWORLD)