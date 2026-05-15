ズオンノ村は、現在のフエ市ズオンノ地区にあり、ホー・チ・ミン主席の幼名、グエン・シン・クンが幼少期を過ごし、初めて学問に触れた土地です。主席はこの地で、人々の温かな支えや地域のつながりの中で育ち、伝統文化に親しみました。村には、主席ゆかりの4つの史跡が残されています。主席が暮らした家、ズオンノ村の集会所、アム・バー廟、そして主席が村の文化に触れたダー船着き場で、これらは100年以上にわたり大切に保存されています。