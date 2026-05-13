ザン副首相兼国防相、スウェーデン大使とアルジェリア大使と会見

スウェーデン大使との会見で、ザン副首相兼国防相は、ベトナムにとってスウェーデンは北欧地域における最も重要なパートナーの一つであると強調し、両国の国防協力には大きな発展の余地があるとの認識を示しました。

在ベトナム・スウェーデンのヨハン・ンディシ大使（左）と握手するファン・ヴァン・ザン副首相兼国防相（写真：VGP/Nguyễn Hoàng）

そのうえで、ヨハン・ンディシ大使に対し、両国国防省の関係機関による協力の推進や、両国国防省間の協力覚書の締結、国防分野の人材育成、国防産業分野での協力検討などを引き続き後押しするよう期待を表明しました。

これに対し、ヨハン・ンディシ大使は、ベトナム国防省と連携しながら、ベトナム・スウェーデン関係の実質的かつ効果的な発展に尽力する考えを示しました。また、双方の需要と利益に基づき、引き続き意見交換を行い、協力の可能性を模索したいと述べました。

ファン・ヴァン・ザン副首相兼国防相とアルジェリア大使との会見の様子（写真：VGP/Nguyễn Hoàng）

一方、アルジェリア大使との会見で、ザン副首相兼国防相は、国防協力に関する覚書の締結に向けた検討をはじめ、人材育成、歴史研究、防衛産業、後方・技術分野など、双方が強みを持つ分野での協力推進について、引き続き支援するよう求めました。

これに対し、アゼディン・ベチカ大使は、多くの分野で二国間の国防協力を強化したいとの考えを示しました。また、ベトナムとアルジェリアの協力関係が、今後さらに実質的かつ効果的に発展するよう貢献していきたいと述べました。

[VOVWORLD]