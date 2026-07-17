ザライ省、『ザライ量子イヤー2026』を開催

ザライ省人民委員会によりますと、このイベントには、ベトナムや東南アジアをはじめ世界各国から、科学者や技術専門家、企業、投資ファンド、スタートアップ、政府機関や非政府組織、大学、さらに若手人材が参加する予定だということです。

ザライ省人民委員会のラム・ハイ・ザン副委員長は、次のように語りました。

（テープ）

「国内外のトップレベルの専門家や科学者がザライ省に集まり、量子技術の発展に向けた方向性について議論し、提言を行います。また、量子技術を紹介・体験できる展示スペースを整備し、市民、とりわけ若い世代が量子技術を視覚的なモデルを通じて学び、実際に触れられる環境を整えます。それによって理解を深め、量子技術への関心や志を育み、将来、ザライ省から量子分野の科学者が育つことを期待しています」

さらに、注目されるのは、今月24日から28日にかけて開催される、社会課題の解決に向けた量子コンピューティングの国際ハッカソン「Quantathon Gia Lai 2026」です。この大会には、世界11か国から数百人の優秀な人材が参加し、その技術やアイデアを競い合う予定です。