ニュース
クアンニン省 31の重点プロジェクトを着工・竣工
その他、総投資額約20億ドル相当のヴァンドン高級複合観光サービスプロジェクトや、約1000室を備えた国際5つ星基準のホテル・観光アパートメント「クリスタル・ホリデイズ・ハーバー・ヴァンドン」などが含まれています。
ヴァンドン島の住民にとって、これらのプロジェクトは、単なる新たな建造物の建設にとどまらず、将来への信頼、雇用機会、生計の向上、そして故郷の変貌を象徴するものとなっています。
（テープ）
「ヴァンドン特区の発展を非常に嬉しく思っています。かつてここは湿地帯で、空港ができたり、このような大規模なプロジェクトが展開されたりするとは夢にも思いませんでした」
「今回、着工された建設工事はヴァンドン特区の景観を一新するとともに、住民の所得向上や雇用の創出に寄与し、地域経済のさらなる発展を後押しするものと期待されています。」
今回着工・竣工した各プロジェクトは戦略的な意義を持ち、都市の姿を段階的に塗り替え、発展の空間を拡大しています。これらは、次なる段階におけるクアンニン省の社会経済成長に向けた強固な土台となることが期待されています。
(VOVWORLD)