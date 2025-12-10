クアンニン省 24.5ヘクタールのデジタルテクノロジーゾーンを建設

プロジェクトはトアンチャウ地区に位置し、面積は8.9ヘクタール以上、総投資額は1380億ドン超となります。FPT社はデジタル技術、AI、ビッグデータ、IoT、サイバーセキュリティ、そしてR&D分野の企業誘致を目的に、技術インフラ、管理オフィスおよび付帯施設の整備を進める予定です。

『トアンチャウデジタルテクノロジーゾーン』は、クアンニン省を北部地域の新たなテクノロジーセンターへと発展させることに重要な役割を果たし、デジタル企業、AI企業、そして未来のテクノロジー産業を集積する拠点となると期待されています。FPT社が大規模なインフラ投資を促進するのは、同省のデジタル経済成長の原動力を作り出し、クアンニン省がAI時代において地域レベルへ飛躍するための基盤を築くものです。

FPT社のグエン・バン・コア社長によりますと、今後トアンチャウに技術情報・イノベーションセンターを投資・開発していきます。FPT社は研究・教育センターの設立、国内外の投資家やテクノロジー企業との連携促進を立案しており、トアンチャウを省内の科学技術・イノベーションの核と発展させること、さらに2030年に向けてグリーン経済・循環型経済の発展目標を支えることを目指しています。

2025年、クアンニン省は地方イノベーション指数（PII）において全国3位となり、2024年より3ランク上昇しました。これは、科学技術の発展、イノベーション、そして国家デジタル変革の開発突破に関する政治局決議57号を効果的に推進するための重要な基盤となっています。

