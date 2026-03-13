クアンニン省 観光客の投票を支援

第16期国会議員選挙と2026～2031年任期の各級人民評議会議員選挙は、3月15日の日曜日に行われます。週末と重なるため、北部クアンニン省を訪れる観光客は引き続き多いと見込まれています。同省では、観光で滞在している有権者の権利と義務を守るため、観光地で投票できるよう具体的な対応策を準備しています。

バイチャイ地区が、有権者名簿を再確認し、3月15日の投票日に向けて準備を進めている（写真：Vũ Miền/VOV-Đông Bắc）

クアンニン省の代表的な観光地であるバイチャイ地区には、1日平均およそ1万人の観光客が訪れています。3月15日には、およそ2,000人のベトナム人観光客が地区内のホテルや宿泊施設に滞在していると見込まれています。

選挙が安全かつ規定どおりに行われ、観光客の旅行にも影響を与えないよう、バイチャイ地区では宿泊施設の確認を進めるとともに、有権者の権利と義務についての案内を強化しています。また、観光会社や宿泊施設と協力し、観光客が現地で投票できるよう支援しています。

バイチャイ地区の党委員会委員長で人民評議会議長を務めるグエン・ホアン・クイ氏は次のように述べました。

「現在、大きなホテルやツアー会社と連携し、現地で投票を希望する観光客の人数を確認しています。そのうえで、手続きの案内を行い、観光客の皆さんがこの地域で有権者として投票できるよう、できるかぎりの支援を行っていきます」