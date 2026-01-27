クアンニン省 権力統制と指導方式の現代化を両立させるべき

27日午後、トー・ラム書記長はクアンニン省党委員会の指導部と会合を主宰し、同省の経済社会開発、国防・安全保障、社会保障政策、および政治システムの再編や中央決議の実施状況について協議を行いました。この会議にはファム・ミン・チン首相も同席しました。

席上、トー・ラム書記長はクアンニン省の党委員会、行政当局、および住民に対し、第14回党大会の精神を深く貫徹した上で、重点的な戦略指針を同期かつ断固として実施するよう求めました。その中で、同省の迅速かつ持続可能な発展を推進するための行動計画を直ちに展開する必要があると強調しました。

トー・ラム書記長は次のように述べています。

「クアンニン省は引き続き先駆的な役割を維持し、主体的な提案と行動を示さなければなりません。土地、財務、投資、科学技術、海洋経済、国境経済、都市経済に関する特例メカニズムを大胆に導入し、成長空間を拡大して突破口を切り開く必要があります。また、行政手続きの簡素化、デジタル化、透明化を推進し、データ分析と予測に基づく管理を行うべきです。第14回党大会の精神に則り、執行規律と結果に伴う責任を義務的要件と見なすことも重要です」