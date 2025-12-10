クアンニン省 ハロン湾訪問客にデジタル管理を適用へ

新しい規制では、ベトナム人観光客は国民IDカード、または、識別コードの提示が、観光客はパスポート情報と国籍の提供が求められます。子どもや必要書類がない人は、保護者の情報を使用します。これらの証明情報は、ハロン国際旅客港とトゥアンチャウ国際旅客港のチケット販売および検査担当者に提供されます。

ハロン湾・イェントゥー世界遺産管理委員会は、収集されたデータは正当な目的のみに使用され、安全性とプライバシーが確保されると明らかにしました。同委員会は、2026年1月1日まで、データベースを完成させ、チケット販売に技術を応用する目標を掲げています。

これに先立ち、クアンニン省はベトコムバンクやパートナー企業と協力し、国境を越える観光客向けの「VietQR Global」を展開しました。これにより、2025年12月からは、中国人観光客が使い慣れた決済アプリで、省内の多くのサービス拠点でQRコード決済を利用できるようになります。

また、同省はデジタル観光エコシステムの構築を推進しており、数千か所の目的地を統合したオンラインマップを提供しています。観光客はアプリやQRコードを通じて、情報検索、道案内、サービス評価、旅程の提案を受け取ることができます。

