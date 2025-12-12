クアンニン省を訪れた観光客、11ヶ月間で1980万人以上に

そのうち、外国人観光客は約400万人に達すると推定されています。観光業の総収入は約52兆6千億ドンで、2024年同期比21％増となりました。

クアンニン省はこれまでに100件以上の大規模で活気ある、特色ある文化・スポーツ・観光イベントを開催してきました。主なものとして、ハロン・カーニバル、スカイウェーブ（Skywave） 音楽フェスティバル、ハロンコンサート2025、イェントゥイマラソン2025、クアンニン省少数民族女子サッカー大会拡大版2025 などがあります。

現在、クアンニン省のクルーズ観光はピークシーズンに入っています。2025年11月末までに、ハロン国際客船港では73000人以上の外国人観光客を受け入れました。

12月には、クアンニン省は引き続き多くのイベントを開催する計画があります。その中には、ベトナム・中国国際商業・観光見本市2025、イェントゥ・ビンギエム・コンソンキエップバック遺跡群の世界文化遺産登録認定式、カウントダウン芸術会2026などが含まれます。

これらの活動はさらなる魅力を生み出し、2025年における外国人450万人を含む観光客2000万人、観光収入55兆ドンという目標の達成に貢献することが期待されています。

(VOVWORLD)