クアンニン省の有権者、国会議員候補者の公約に期待

来る3月15日の日曜日に、ベトナム全国では、2026年〜2031年任期の第16期国会議員選挙、および各級人民評議会議員選挙が行われる予定です。これを控え、3月4日、クアンニン省第2選挙区において、第16期国会議員候補者5名と有権者約1700人との接触会合が対面およびオンライン形式で開催されました。席上、第16期国会議員候補者は、自らの行動計画を説明しました。

有権者らは、各候補者が高い専門知識と能力、そして豊富な実務経験を備えていると評価しています。その上で、当選後も国会という場において、クアンニン省の人々の声や思い、願いを誠実に伝える「強固な架け橋」となるよう強い期待を寄せています。