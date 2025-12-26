クアンニン省の文化・観光部門、2025年に大きく飛躍

目覚ましい成長の成果と新たな世界遺産の称号獲得により、東北部クアンニン省の文化・スポーツ・観光部門は、2025年を力強い飛躍のうちに締めくくり、次の発展段階に向けた確固たる基盤を築きました。

2025年は、イエントゥー・ビンギエム・コンソン・キエップバック遺跡・景勝地群が、ユネスコ＝国連教育科学文化機関により、世界文化遺産として認定されたことで、歴史的な節目となりました。これにより、クアンニン省の国際的な遺産地図上での地位が高まるとともに、文化産業の新たな発展空間が切り開かれました。

遺産の価値向上に加え、クアンニン省の観光客数は2128万人に達し、計画と比べ6％以上を記録しました。観光総収入は約57兆ドンと見込まれ、前年同期比22％増となりました。これは、バンドンへの国際線の拡大や、ハロン湾への大型クルーズ船の寄港受け入れによるものです。さらに、同省は多彩な芸術プログラムや大規模な祭り・イベントなど、さまざまな文化活動を積極的に展開しています。これらの活動は、観光需要の喚起に効果的な観光商品となっています。

2026年には、クアンニン省は同省を訪れる観光客数が延べ2200万人を超え、観光収入65兆ドンの達成を目標に掲げ、グリーンツーリズム、スマートツーリズム、そして遺産経済の発展に重点的に取り組む方針です。

(VOVWORLD)