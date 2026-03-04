クアンニン省、第16期国会議員および各級人民評議会議員選挙に向け準備万端

現在、クアンニン省では都市部から山岳地帯、国境地域、島しょ部に至るまで、選挙ムードが高まっています。各集落の文化会館や行政庁舎などの投票所では、国旗や横断幕、スローガンが厳かに掲げられ、華やかに装飾されています。

クアンニン省ではこれまでに、363の村レベル選挙委員会、15の省レベル人民評議会選挙委員会、3つの国会議員選挙委員会が設置されました。また、1243の投票区も発足しています。



ハロン地区第6A街区の党委員長兼街区長のヴー・ドゥック・ホアンさんは次のように述べています。

(テープ)

「街区では、省レベルと地区レベルの人民評議会議員立候補者との対話集会を開催しました。立候補者からは、2030年までにクアンニン省を中央直轄市へと格上げさせる計画などが発表されました。住民は非常に意欲的で、立候補者に大きな信頼を寄せています。事務局の全メンバーは、選挙業務や実施中に想定される事態への対応について研修を受けています」



3月1日からは、クアンニン省の祖国戦線委員会が全ての村、地区、特区で有権者との対話集会を共催し、立候補者が行動計画を発表するとともに、有権者と直接意見を交わしています。クアンニン省選挙指導委員会および選挙委員会も、省全体をオンラインで結ぶ会議を開催し、中央および省の計画に基づいた重点任務の進捗を確認しました。



主体的かつ組織的、そして規定に則った準備により、クアンニン省は選挙の成功に向けた強い決意を示しています。来る3月15日の投票日は、有権者一人ひとりが一票に地方と国の発展への信頼と責任を託す、まさに「全人民の祭典」となることが期待されています。

