クアンニン省、科学技術分野で1,000億円規模の投資誘致

省は先日、総額およそ1,000億円に上る7つのプロジェクトに投資認定証を交付しました。

中でも注目されるのが、最大300億円規模の3つの大型プロジェクトです。最新技術を導入した乳牛飼育と乳製品加工の施設、港湾の拡張、さらに廃棄物処理と農業、緑地公園を一体化させた複合施設などが含まれています。

クアンニン省は、これらのプロジェクトを通じて、イノベーションの拠点づくりを進めています。デジタル技術や循環型経済、スマート水産業といった先端分野で、国内外の大手企業を誘致する狙いです。

クアンニン省人民委員会のブイ・ヴァン・カン委員長は次のように話しています。

「企業、投資家、科学者の皆様と共に、科学技術とデジタル変革を推進していきます。高付加価値の製品やサービスを生み出し、グリーン経済やデジタル経済など、持続可能な発展モデルを実現したいと考えています」



また、今回は国内外の企業との協力覚書も複数締結されました。その中には韓国のVIN GRP社があります。同社のキム・ジョンテ社長は次のように語りました。

「300ヘクタール規模の複合施設を建設する計画があります。スポーツやデジタル金融に特化した、これまでにない魅力的な施設をハロンに作ります」

