クアンニン省、漁船管理の主要指標を前倒しで達成

漁船に関するすべてのデータは、国家漁業データベース「Vnfishbase」に更新され、電子身分証明アプリ「VNeID」とも統合されています。こうした成果に加え、クアンニン省では現在、漁港インフラや海洋保護区の整備を進めるとともに、ハイテクを活用した海上養殖、後方支援サービス、エコツーリズムへの転換を促進し、近代的で持続可能な漁業の構築を目指しています。

電子漁獲日誌「e-CDT」の運用について、クアンニン省農業・環境局のファン・タイン・ギー副局長は、次のように明らかにしました。

「電子漁獲日誌e-CDTのソフトウェアは、すでに約2年前から運用されています。最近では、省人民委員会が非常に厳格な指導を行い、内務局を団長とする公務監査団を派遣し、実施が不十分な組織や個人の責任を点検しました。私たちは、2026年第1四半期中に、この数字を100％に引き上げることを目指しています」

2026年1月11日現在、クアンニン省は、海を有するベトナム22省・市のうち、漁船管理に関する主要指標を早期に達成した4番目の地域となっています。

