クアンニン省、年末に大規模な文化イベントを開催
クアンニン省は、イエントゥー地区で文化遺産を巡る一連の文化イベントを開催するとともに、ハロン地区では2025年のカウントダウンイベントを開く予定です。
イエントゥー地区で開催される文化遺産を巡る一連の文化イベントは、チャン・ニャン・トン王入滅717周年、およびイエントゥー・ヴィンギエム・コンソン・キエップバック遺跡景観群の世界文化遺産登録証書授与式（バクニン省およびハイフォン市との連携）を中心として、12月18日から12月22日まで開催されます。
クアンニン省文化スポーツ観光局のグエン・ベト・ズン局長は次のように述べています。
「このイベントに際し、クアンニン省は文化、食、そしてチュックラム仏教の探求を含む一連行事からなる1週間のイベントを開催します。コンサートプログラムでは、現地住民や観光客がクアンニン省のアクティビティに参加し、交流を深めることができます」
具体的には、チャン・ニャン・トン王入滅717周年を記念する儀式は12月20日に開催されます。また、同日20時に、イエントゥー地区ミンタム広場では、イエントゥー・ヴィンギエム・コンソン・キエップバック遺跡景観群の世界文化遺産認定証授与式が行われます。同時に、イエントゥー・フェスティバル「ヘリテージ・ジャーニー・ワールド・エッセンス」も開催されます。
12月31日に、ハロン地区の10月30日広場で開催される2026年の新年を祝うカウントダウンイベントには、約5万人の来場者が見込まれています。これは、現地にとって2025年の最後のハイライトイベントであり、年間を通して一連の大規模な文化・観光イベントが成功を収めたことを示すものです。
