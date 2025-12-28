クアンニン省、大型投資プロジェクトの誘致を加速

クアンニン省は、「経済成長の飛躍的な促進と都市の質の向上」をテーマとする党委員会の決議5号を踏まえ、投資誘致の取り組みを強化しています。グリーントランスフォーメーション、複合都市、加工・製造、クリーンエネルギー分野のプロジェクトを重点的に呼び込み、突破的な発展を生み出す原動力とする方針です。

このうち、ビングループはこのほど、トゥアンチャウ公共公園プロジェクトを着工しました。規模はおよそ620ヘクタール、総投資額は5兆ドンを超えます。プロジェクトは4つの機能ゾーンからなり、ハロン観光地区の玄関口に位置し、主要交通路線との接続にも優れています。2028年の稼働開始を予定しており、緑地空間の拡大や都市景観の向上を通じて、高付加価値型観光の発展に寄与するとしています。