クアンニン省、党中央委員会決議第57号の実施で総合的な成果を達成

このほど、東北部クアンニン省の科学・技術、イノベーションおよびデジタルトランスフォーメーションに関する推進指導委員会によりますと、2025年に同省は、科学・技術、イノベーションおよび国家デジタルトランスフォーメーションの飛躍的発展に関する党中央委員会決議第57号（57-NQ/TW）の実施において、総合的な成果を達成しました。現時点で、省全体で中央政府から付与された任務の97.7％を完了しているとのことです。

特筆すべき成果の一つとして、クアンニン省はイノベーション指数（PII）で全国トップ3に躍進しました。また、同省は科学技術の発展を促進し、集中型デジタル技術パークを建設するため、企業との協力協定の締結において牽引役としての役割を果たす全国初の省であるとともに、この分野に特化した投資促進会議を初めて開催した地方でもあります。

今後、クアンニン省は、基礎科学の発展および応用研究を引き続き進め、省内の社会経済発展を後押ししていく考えです。さらに、同省はオンライン行政手続の実施を通じて住民のデジタルスキル向上を図るとともに、国内外の大手テクノロジー企業や教育機関との協力を一層推進していく方針です。

