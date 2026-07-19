クアンチ省の国立戦没者墓地で追悼式

「国道9号線国立戦没者墓地」には、かつての抗米救国闘争、および祖国の建設防衛事業の時期で、国道9号線の戦線やラオス国内で犠牲になったおよそ1万1000人の英雄烈士が眠っています。

写真: Tường Vi/TTXVN

また、「チュオンソン国立戦没者墓地」でも、代表団は献花と焼香を行い、戦没者を追悼しました。この墓地には、かつて激しい戦場となったチュオンソンルートで犠牲になったおよそ1万300 人の戦没者が安置されています。

BOX情報:

国道9号線（別名：国道9号線・ケサン戦線）は、クアンチ省ドンハからラオス国境を経て、ラオスのサワンナケート省の奥深くまで、国道9号線沿いに広がる地域です。ここは、抗米救国闘争時に、非常に重要な激戦地となりました。

チュオンソンルート（抗米救国闘争時の名称：ホーチミンルート)は、軍事的にとても重要な道路のネットワークでした。このルートはベトナムの北部から中部、ティグエン地方を通り、南東部へとつながっていました。さらに、チュオンソン山脈に沿って、ラオスやカンボジアへと伸びるたくさんの分かれ道もありました。現在の「ホーチミンルート」は、この歴史的なルートの一部を引き継ぐ形で建設されています。