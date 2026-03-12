クァンニン省の山岳地帯と離島、選挙当日に向け高まる期待

コト大島では、装飾や広報活動が綿密に準備され、街中が華やかな雰囲気に包まれています。通りを彩るパノラマ看板やポスターに加え、電気自動車による移動広報車が住宅地や港湾沿いを行き来し、有権者への周知を徹底しています。

コトー特区の選挙委員会の代表 港に停泊している漁船の漁業者に情報を伝える

クァンニン省チャン島の集落に住むダン・ヴァン・ホイさんは、次のように話しています。

「3月15日が投票日であることは承知しています。普段は朝6時から漁に出ますが、その日は時間を調整して早めに切り上げ、有権者としての権利を行使するために必ず投票所へ向かいます」

一方、同省の山岳地帯においても、「全人民の祭典」に向けた熱気はすべての村々や集落へと広がっています。ビンリエウ村ビンアン集落のリー・ヴァン・トゥオン集落長は、準備状況について次のように述べています。

「有権者名簿の掲示、投票規則の周知、有権者証の配布といった準備はすでに完了しており、現在は投開票が円滑に進むよう名簿の最終確認を行っています。装飾や広報活動も万全です。住民たちは非常に前向きで、国民としての義務と権利を果たす準備が整っています」