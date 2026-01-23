グリーンランド、自らの領土に関する自己決定権を強調

グリーンランド自治政府のイェンスフレデリック・ニールセン首相は1月22日、デンマーク王国の自治領である同地域がアメリカとの「平和的対話」を望んでいると述べる一方、グリーンランドは現時点でデンマークの一部であり続けることを望んでおり、主権の侵害は「越えてはならない一線」であると強調しました。

ニールセン首相はまた、アメリカではなく、デンマークや欧州連合（EU）、北大西洋条約機構（NATO）との枠組みを選択すると明言するとともに、1月21日にアメリカのドナルド・トランプ大統領がNATOのマルク・ルッテ事務総長との会談後に言及した、グリーンランドに関する枠組み合意の内容については把握していないと述べました。

一方、同日、トランプ大統領は、アメリカがグリーンランドに対して「完全なアクセス権」を確保するための合意を交渉しており、その合意には期限の制限が設けられていないと明らかにしました。

グリーンランド問題をめぐり、1月22日、デンマークのメッテ・フレデリクセン首相は、NATO加盟国がグリーンランド周辺を含む北極圏における「常時の存在」の維持を支持していると述べました。また、フレデリクセン首相は、アメリカとデンマークは「互いを脅すことなく、敬意をもって協力しなければならない」と強調し、同盟国としての協力の枠組みと民主的なプロセスの中で、グリーンランド問題に関する政治的解決策を見いだせることに期待を示しました。