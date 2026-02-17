グエンフエ・フラワーロード、空間拡大 初の昼夜2つの演出

旧暦12月28日にあたる2月15日夜、ホーチミン市のグエンフエ・フラワーロードが正式に開幕し、多くの市民や観光客でにぎわいました。「春の集い・力強く前進」をテーマにした今年のイベントは、会場を拡大し、最新技術も取り入れながら、市の団結と発展への思いを発信しています。

今回、フラワーロードがサイゴン地区のグエンフエ歩行者天国、トゥーザウモット地区、ブンタウ地区の3か所で初めて同時開催されました。それぞれに特色を持ちながらも、団結と発展という共通のテーマを掲げ、ホーチミン市の力強い歩みを表現しています。

ホーチミン市人民委員会のチャン・ティ・ジエウ・トゥイ副委員長は、グエンフエ・フラワーロードの23年の歴史で初めて、同じ空間で昼と夜の2つの演出を展開すると説明しました。伝統芸術と現代技術を調和させた試みで、ホーチミン市の革新と先進性を象徴する取り組みだとしています。

開幕後、会場を訪れた市民のバン・トゥアンさんは、「グエンフエ・フラワーロードは毎年必ず訪れる旧正月テトの定番スポットだ」とし、次のように話しました。

「会場には大小さまざまな馬のシンボルがありますが、特に印象に残ったのは中央ゲートとバックダン埠頭側のゲートにある2体です。中央ゲートの馬はとても力強いデザインで、ホーチミン市の発展を象徴していると感じました。市民だけでなく、外国人観光客にも、ここで素敵な思い出を残してほしいです」

フラワーロードでは、同じ空間で昼と夜、異なる雰囲気を楽しめます。昼は南部の春の陽光の下、10万鉢を超える多彩な花々が織りなす華やかな景色が広がります。夜は一転して、光と映像演出を組み合わせた幻想的な空間が登場します。

なお、2026年のグエンフエ・フラワーロードは、旧暦1月6日にあたる2月22日午後9時まで公開されます。

