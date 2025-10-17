キューバ国民支援キャンペーン 2100万米ドル超の支援集まる

「ベトナム・キューバ65年の友情」をテーマとしたキューバ国民支援キャンペーンは、最終日の10月16日午後8時までに、総額5558億ドン、約2100万米ドルの寄付を集めました。これは、キューバ国民に対するベトナム国民の深い連帯、友情、そして揺るがない情誼を力強く示すものです。

このキャンペーンは、8月13日から10月16日まで65日間にわたり実施され、当初は少なくとも65億ドン（約240万米ドル）を募ることを目標としていました。しかし、8月13日の全国発動式直後から幅広い層の国民の支持を受け、オンラインを通じてわずか30時間で目標額を達成しました。

ベトナム赤十字協会中央委員会のグエン・ハイ・アン副会長によりますと、同委員会による国際支援キャンペーンが、数百万件の寄付と数千億ドン規模の資金を、これほど短期間で集めたのは初めてだということです。

2025年はベトナムとキューバの外交関係樹立65周年にあたります。「ベトナム・キューバ65年の友情」プログラムは、ベトナム国民がキューバ国民への敬意と忠誠を示す機会であるとともに、伝統的な友好を一層深め、平和・協力・持続可能な発展の促進に寄与する取り組みとなっています。

