キューバの人民権力全国会議議長 ベトナム公式訪問を開始

今回の訪問は、チャン・タイン・マン国会議長の招きに応じて9月30日から10月5日までの日程で行われるもので、両国間の第2回議会間協力委員会会議の共同議長も務めます。

ノイバイ国際空港では、グエン・ティ・タイン国会副議長、ダン・ホアン・ザン外務副大臣、在ベトナム・ キューバ大使館のヘリオ・ポランコ・フエンテス大使、及び在ベトナム・キューバ大使館の幹部・職員らが出迎えました。

今回のエステバン・ラソ・エルナンデス議長によるベトナム訪問は、ベトナム・キューバの外交関係樹立65周年（1960年～2025年）の「友好年」にあたる重要な節目に行われるものであり、エステバン・ラソ・エルナンデス議長がキューバ国会議長としてベトナムを訪れるのは今回で5回目となります。

在キューバベトナム大使館のレ・クアン・ロン大使によりますと、この訪問は多くの面で重要な意義を持っており、両国議会間のハイレベルの訪問団交換であると同時に、政治・外交面でも大きな影響力を持つイベントであり、ベトナムとキューバの特別な伝統的友好関係をさらに強化・発展させることに寄与するものです。

