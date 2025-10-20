キャッシュレス決済は時代の消費トレンド

席上発言に立ったホー・ドゥック・フォック副首相は、このイベントは若者のための祭典であると同時に、国家のデジタル変革の過程における銀行・金融分野の重要な成果を示すフォーラムでもあると強調しました。

フォック副首相は、キャッシュレス決済は時代の消費トレンドであり、社会がカード決済・デジタル決済を信頼している証だと述べ、「ベトナムカードデー」が政府の2025年までの国家金融包摂戦略と2030年までのビジョンの実現に貢献していると指摘しました。これにより、成人の少なくとも80％がキャッシュカードレス銀行口座を保有し、年間20〜25％の成長を目指す目標が掲げられています。

同時に、フォック副首相は、ベトナムが新時代において、現代的で安全、繁栄し持続可能なデジタル経済とグリーン経済を早期に実現できると確信を示しました

この機会に、フォック副首相は銀行・金融業界および関連機関に対し、技術インフラとデジタルインフラへの投資を強化し、全国のあらゆる業種でキャッシュレス決済ポイントを迅速に拡大・普及させるよう求めました。

また、セキュリティと情報保護を徹底し、キャッシュレス決済を利用する顧客の利益と権利を最大限に守るよう呼びかけました。

「ワンタッチ・万の信頼」をテーマとするベトナムカードデー2025は、9月末から現在まで、数多くのセミナーや座談会、テクノロジー体験などを含む一連のイベントとして展開されています。

(VOVWORLD)