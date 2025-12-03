カントー河川文化フェスティバルが 初開催

• 水上スポーツ体験ゾーン

• 特産品、郷土料理の展示・紹介、および各地の観光商品のプロモーション空間の設置

• 芸術プログラム、グルメイベント、および「2025年カントー市広域複合材ボートレース選手権大会」

• 「カントー市観光：飛躍的発展の起爆剤」と「水上安全に関する知識とスキルの向上」に関する2つのセミナー

カントー市人民委員会のグエン・ティ・ゴック・ディエップ副委員長は、このフェスティバルを通じて、同市が持続可能な観光の発展を目指していることを強調しました。また、水上観光資源と観光商品の効果的な活用を強化し、市内観光ツアーや水路のルート開発を進め、メコンデルタ地域およびメコン川沿いの国々との水上観光の連携を図りたいと述べました。



(テープ)

「私たちはこのフェスティバルを通じて、カントー市のイメージを国内外の友人に広く宣伝したいと考えています。特に観光開発のテコ入れにつなげるとともに、2025年と向こう数年の成長を後押しすることを目指します。また、これは今後もこのようなイベントを開催していくための確かな足がかりとなるでしょう」

(VOVWORLD)