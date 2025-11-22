カントー市、IUU対策に向けた解決策多数を強力に推進

カントー市国境警備隊の指揮部に属する各部隊は一斉にキャンペーンを開始し、農業環境局と連携して、船主や船長、漁民に対し、政府および地方行政府が定める違法漁業防止規定の広報活動を実施しています。また、違法漁業に関する違反行為をまとめた数千枚のチラシを配布しているとしています。カントー市チャンデ村の漁民であるグエン・バン・トー氏は次のように語りました。

「この広報活動は漁民にとって非常に有益です。私たちは漁獲活動における違反行為について理解することができました。規定をしっかり守ることを約束します」

広報活動に加えて、各部隊は海上でのパトロールと監視活動も積極的に実施しています。カントー市国境警備隊指揮部のファム・レ・スアン・ビン大佐は次のように語りました。

「陸上での広報活動に加えて、私たちは海域の各部隊に対し、特に海上で操業している船主や船長に重点的に周知を行うよう指示しています。これにより、彼らがIUU漁業に関する規定を把握し、違反しないようにするためです。また、私たちは国境警備の検問所に対し、必要な書類や手続きを満たしていない漁船が絶対に出港しないよう厳格に指導しています。同時に、船主および船長に対して、IUU漁業や外国海域での違反行為を行わないことを誓約させています」

