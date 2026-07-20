カインホア海洋フェスティバル2026閉幕　世界へ羽ばたく新たな一歩に

「カインホア海洋フェスティバル2026」の閉幕式（写真：Phan Sáu/TTXVN）

今回のフェスティバルは、行政区再編後の新たなカインホア省の魅力を広く発信しただけでなく、今後の国際的な交流・協力の機会を広げ、将来の国際イベント開催に向けた基盤づくりにもつながる成果を収めました。

フェスティバルでは、国内外のアーティストや芸術団体が出演する華やかなステージをはじめ、カーニバルやフロートパレード、大型バイクやクラシックカーによるパレードなどが行われ、会場は大きな盛り上がりを見せました。

また、省内各地では、文化、スポーツ、観光、グルメなど数十件に及ぶ関連イベントが開催され、多くの市民や観光客でにぎわいました。

閉会式で、カインホア海洋フェスティバル2026組織委員長を務めるカインホア省人民委員会のグエン・ロン・ビエン副委員長は次のように述べました。

（テープ）

「カインホア海洋フェスティバル2026での素晴らしい体験を通じて、国内外のより多くの皆様にカインホアの魅力を感じていただけることを願っています。カインホア省は、これからも世界中の皆様を温かくお迎えいたします。そして、青く輝く海と人々の温かいおもてなし、さらに大海原へと羽ばたく夢が新たな彩りとともに描かれる次回の海洋フェスティバルで、再びお会いできることを楽しみにしています。」

カインホア省は今後も、フェスティバルの内容や開催方式をさらに充実させ、カインホア海洋フェスティバルを国際的な海洋文化イベントへと発展させる方針です。

[VOVWORLD]