イノベーションとDXを国家発展の真の原動力に

26日、ハノイで、科学技術省の2025年業務総括および2026年重点任務展開に関する会議が開催されました。

会議でなされた報告によりますと、2025年は、ベトナム科学技術省にとって重要な転換点となりました。同省は今年、科学技術・イノベーションおよび国家DXデジタルトランスフォーメーションの画期的な発展に関する政治局の決議第57号を、業界全体で初めて実施しました。これらの成果は、イノベーションとDXを国家発展の真の原動力とするための基盤を築いたとのことです。

席上、発言に立ったグエン・マイン・フン科学技術相は、法律の制定と整備が際立った成果であると強調しました。これらは、一連の法律や政令、決議、通達が公布されたことで、科学技術、イノベーション、デジタル技術産業の各分野において、整合性のある法整備が整いたことです。

(テープ)

「2026年は決議第57号の実施を加速させる年です。体制構築から、経済成長や、国民生活の質に影響を与える、具体的かつ測定可能で、波及効果のある実質的な成果の創出へと強力に転換していきます。資源を分散させるのではなく、いくつかの国家重点項目に集中させ、各分野において、国の二桁成長の課題に結びついた最先端の任務を特定していく方針です」

一方、グエン・チー・ズン副首相は、科学技術省の成果を高く評価した上で、今後、データ資源の活用効率をさらに高めるとともに、情報の安全・セキュリティおよび国家のデジタル主権を確保するよう促しました。

(VOVWORLD)