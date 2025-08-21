アメリカ紙 ベトナムのキューバ支援のための募金活動を伝える

このキャンペーンは、ベトナムとキューバが外交関係樹立65周年を記念するにあたり行われたものです。

同紙によりますと、キャンペーン開始からわずか1週間で、ベトナム赤十字協会中央委員会は1300万ドルを超える寄付金を集め、主催者の予想を大きく上回る成果を上げました。

また、ニューヨーク・タイムズは、今回の募金活動が両国民の絆を示す意義深いものであると評価しています。

キューバのミゲル・ディアスカネル・ベルムデス国家評議会議長は、SNS＝ソーシャル・ネットワーク・サービス「X」で、この支援に対する感謝の意を表明し、「これは愛の行動であり、数々の独立戦争を経て立ち上がり、今や持続可能な発展で世界から尊敬を集める勤勉で英雄的な民族からの贈り物だ」と述べました。 (VOVWORLD)