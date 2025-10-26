まもなく　2025年の秋季フェア 開幕

開幕式には、ファム・ミン・チン首相をはじめ、党、国家、政府の現・元指導者、商工省および関係省庁・部局、地方行政府、国内外の多数の企業関係者らが出席する予定です。

この第1回秋季フェア開幕式では、ミー・タム、フオン・ミー・チー、ボー・ハ・チャム、ドン・フンなどの有名な歌手が出演します。開幕式は、「生産・経営と人々の結びつき」という精神を強く伝え、ベトナムの創造的な内なる力を呼び起こし、経済成長を促進するとのメッセージを発信します。

今回の秋季フェアがこれまで最大規模で、床面積約10万平方メートルにおよぶ展示場で開かれ、3000の展示ブースが設置される予定です。

本フェアの特徴は、重工業、軽工業、文化産業、科学技術、農産物、加工食品、商業サービス、消費財など、展示される幅広い品目です。通常の博覧会と比較した第1回秋季フェアの大きな違いは、その国家的な規模と、グローバルな結びつきを重視する点にあります。主催者には、国内企業と海外企業合わせて2500社からの参加登録があり、その中にはフランス、ベルギー、オランダ、オーストリア、スイスなどの欧州地域や、中国、ASEAN諸国、オーストラリア、ニュージーランドなどのアジア地域からの約100社が含まれています。

11日間の開催期間中（10月25日〜11月4日）、毎日50万人以上の来場者が見込まれています。

