いくつかの自由貿易区の試行に向けた優位性と競争力を備えた政策を構築

席上、チン首相は、自由貿易区の設立は新しい取り組みであり、実施の際には実効性と効果性を確保する必要があると強調しました。その目的は、政策を試験的に導入し、経済社会の発展に寄与し、短期および長期の目標、特に100年にわたる2つの戦略的目標に応えることです。また、チン首相は、自由貿易区の概念を明確化し、国際商業センターとの共通点と相違点を整理するよう求めました。

（テープ）

「試行であるため、期間は一定に限られますが、制度や政策は特別で、優位性があり、競争力があり、実現可能でなければなりません。不適切な制度や政策については、海外の経験を参考にする必要があります。自由貿易区の構築にあたっては、共通点を踏まえつつも、独自性、文明性、そして現代性を備えるべきです。組織スリム化しつつも効率的に運営し、自由貿易区の主体性を高めるために、分権化と権限委譲を強化し、併せて監督・検査も強化しなければなりません」

同日午前、チン首相は、中部クアンガイ省のズンクアット経済区における国家石油精製・エネルギーセンターの発展を促進するためのメカニズム・政策の提案について、政府常務会議を主宰しました。

