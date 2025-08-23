『独立・自由・幸福への80年の歩み』展、準備が大詰め

現在、国立展示見本市センターでは、各ブースの準備が急ピッチで進められています。施工業者らは、28日の開幕に間に合わせるため、各工程の完成に向けて懸命に作業しています。作業員のレ・バン・ティンさんは次のように述べています。

(テープ)

「私は今月6日からここで作業していますが、毎日夜11時まで残業し、急ピッチで作業を終わらせようとしています。今日中には完成できる見込みです。ベトナム建国80周年に貢献できることを、とても誇りに思います」

一方、「聖なる瞬間への回帰」をテーマにしたバーチャルリアリティ（VR）体験プロジェクトの主催者としてこの展覧会に参加するVOVベトナムの声放送局のドー・ティエン・シー総裁は次のように述べています。



(テープ)

「360度VRコンテンツ『聖なる瞬間への回帰』を体験すれば、まるで1945年の歴史的なバーディン広場でホー・チ・ミン主席にお会いしているかのような感覚になるでしょう。当時の光景を追体験し、ホー・チ・ミン主席の言葉を聞き、あの重大な歴史的瞬間に立ち会った人々の姿を目にすることができます」

この展覧会は、省庁・部局、34の地方自治体、企業、戦略的パートナー、外交団が参加する、過去最大規模のイベントとなります。

(VOVWORLD)