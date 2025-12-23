「2025年グローバル・コーヒー遺産フェスティバル」開幕

2025年12月18日から2026年1月2日まで開催されるこのフェスティバルでは、世界のコーヒー遺産を体験できるスペースや展示ブース、試飲コーナー、グルメエリアが設けられるほか、クリスマス、2026年へのカウントダウンといった多彩な芸術プログラムが披露されます。



開幕式で、ラムドン省文化スポーツ観光局のグエン・ヴァン・ロック局長は、「コーヒーは主要な経済産品であるだけでなく、多くの国の歴史や生活、アイデンティティに結びついた文化のシンボルであり、生きた遺産でもある」と強調し、次のように述べています。

「体験型スペースや展示会、文化交流、国際会議などを通じて、ベトナムのコーヒーが世界のコーヒー遺産の流れの中に位置づけられる『オープンなフォーラム』を構築したいです。ラムドン省は今後、このフェスティバルを同省の象徴となる権威ある恒例行事に育て上げ、世界中のコーヒー愛好家が集う場所にする方針です」



なお、開催期間中、国際コーヒー会議やストリートパフォーマンスも行われるほか、「ベトナム・世界コーヒー連盟」の設立も発表される予定です。これにより、国際協力を強化し、ベトナムのコーヒー産業の持続可能な発展を推進する機会になることが期待されています。

