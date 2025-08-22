「輝いたベトナムの意志力」プログラム2025 開かれる

これは、全国の模範的な障がい者青年たちを称えることを目的としています。

今年の「輝いたベトナムの意志力」プログラムは、困難を乗り越え、前向きなインスピレーションを与え、社会に実質的な貢献をしてきた25人の障がい者青年を表彰することが狙いです。

ベトナム青年連合中央委員会のグエン・トゥオン・ラム委員長によりますと、「輝いたベトナムの意志力」プログラムは単なる功績の表彰にとどまらず、障がい青年をはじめ全国の青年に、友好的で包摂的、そして平等な環境を共に築いていくことにおいて各レベルの機関や部門、青年団体からの力強いコミットメントを表しています。

また、学習や職業、健康、精神文化、社会参加などあらゆる面で障がい者青年を対象に多くの機会を与えながら、障がい者青年のコミュニティにおける前向きな生活、社会との融合、自立といった精神を促進することも目的とされています。ラム委員長は、次のように語りました。

「障がい青年たちの一歩一歩の前進は、社会全体の前進でもあります。『誰一人取り残されない』未来に向けて、共に歩んでいきましょう。社会は常に、体の不自由な青年たちを温かく迎え入れ、共に歩んでいく用意があります」