「赤い日曜日2026」 学生ボランティアが献血に参加

8日、ホーチミン市で、ティエンフォン紙は中央血液学・輸血研究所、バンヒエン大学、第175軍病院などと協力し、ボランティア献血イベント「赤い日曜日」第18回を開催しました。会場には市内の大学生を中心に5,000人以上が参加しました。

このイベントは毎年行われている献血活動であるだけでなく、思いやりの心を持つ人々が集まる場となり、「献血で命を救おう・あなたと私の命」というメッセージを社会に広げています。

献血に参加したバンヒエン大学の学生、グエン・クオック・トンさんは次のように話しました。

「若い時に健康な体があるなら、献血をするべきだと思います。自分が提供した一滴の血が誰かの命を救うことにつながるかもしれません。それは本当に大切なことです。それが私がここに来た大きな理由です。この活動は、若者の力や、人と人との思いやりを広げるきっかけになります。献血に参加することで、多くの人を助けることができると思います」

「赤い日曜日」はおよそ20年にわたり続く活動で、献血を通じて多くの命を救うとともに、救急医療や治療の現場での血液不足の解消にも貢献しています。

(VOVWORLD)