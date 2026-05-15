「山にある湖、雲の中の茶」：2026年タイグエン省観光シーズン

タイグエン省が茶栽培の産地として知られている（写真： Công Luận/VOV）

これは、交響楽やミュージカル、コンテンポラリーダンス、サーカスに加え、3Dマッピングやドローンショー、花火などが融合した特別な芸術の夜となります。タイグエン省の自然や文化、歴史の物語が鮮やかに描かれ、独自の文化と革命の伝統を持つこの地を訪れるよう、観光客に呼びかけることが狙いです。

タイグエン省文化スポーツ観光局のグエン・チュー・トゥ氏は、次のように述べています。

(テープ)

「『山にある湖、雲の中の茶』というテーマには、タイグエン省独自の特産品を活かしたブランディングへの決意が込められています。タイグエン省にはヌイコック湖やバーベー湖といった主要な湖のほか、約70の自然湖や人工湖があり、『山にある湖』としてのブランド化を進めています。また『雲の中の茶』は、茶の名産地としての体験と、バーベー村などの雲海が楽しめる自然景観を組み合わせたものです」

「2026年タイグエン省観光シーズン」は5月9日から17日まで開催されます。このイベントは、豊かな文化、有名な特産茶、独特な自然景観、そして温かいおもてなしの心を持つタイグエン省のイメージを広める絶好の機会です。同時に、北部の中山間地域および山岳地帯における観光開発連携の中で、タイグエン省の観光地としての地位を確立することを目指しています。

[VOVWORLD]